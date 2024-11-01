市區樓都要蝕！長沙灣家壹一房463萬蝕沽　5年帳面蒸發逾一球半

二手市場疲弱，市場續以蝕讓盤為主。當中，長沙灣元州街單幢盤家壹有一房戶以463.8萬元蝕沽，單位半年再跌價逾11萬元。原業主持貨5年帳面蒸發逾一球半離場。



單幢盤一房463.8萬蝕沽

中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，是次成交為長沙灣家壹高層B室，實用面積269平方呎，屬一房間隔，單位座向西南方，外望都市景，議價後剛以463.8萬元成交，呎價17,242元。

持貨5年帳蝕逾166萬

參考對上一宗同類成交屬高層C室，實用面積相若，同屬一房間隔，於去年10月以475萬元沽出，呎價17,148元。即同類單位相隔一年再跌價逾11萬元。

據知，原業主於2019年5月以630萬元購入單位，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓166.2萬元，單位期內貶值26%。