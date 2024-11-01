康城SEA TO SKY海景三房1008.8萬蝕沽　樓價四年蒸發三球

二手樓市疲軟，再錄蝕讓成交。將軍澳日出康城SEA TO SKY一伙三房戶，最新以1,008.8萬元沽出。原業主大幅劈價34%，持貨約4年帳蝕305.6萬元，單位貶值23%。



中原地產分區營業經理何文俊表示，成交單位為日出康城SEA TO SKY 3座高層H室，實用面積753平方呎，屬三房套房間隔，另設儲物房，單位座向南方，擁海景。

而新買家鍾情單位擁海景，議價後感吸引，便決定入市作新居之用。他補充，日出康城SEA TO SKY本月至今暫錄約3宗成交，平均實用呎價13,657元。

↓↓ 日出康城SEA TO SKY 3座高層H室↓↓

較叫價大幅劈511萬 四年終貶值23%

據悉，原業主叫價1,520萬元，現大幅減價511.2萬元或34%，以1,008.8萬元沽出，折合實用呎價13,397元。

而原業主於2020年10月以1,313.4萬元買入上址，持貨約4年，現沽貨帳蝕305.6萬元離場，單位期內貶值23%。