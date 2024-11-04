芊紅居兩房450萬沽　8個月劈一球　長情業主26年大賺273萬｜多圖

二手市場疲弱，葵涌夾屋芊紅居再有成交，當中一伙低層兩房以450萬元沽出，原業主雖放盤8個月劈逾一球，但持貨26年仍然成功帳面大賺逾273萬元離場。



芊紅居低層兩房450萬元沽

美聯物業分行營業經理 (銷售) 陳偉健表示，是次成交為葵涌夾屋芊紅居2座低層B室，實用面積424平方呎，屬兩房間隔。據知，原業主於今年3月以558萬元叫價放盤，新近以450萬元沽出，呎價10,631元。換言之，單位放盤8個月累劈108萬元易手。

↓↓葵涌芊紅居2座低層B室↓↓

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持貨26年 升值1.54倍

至於，新買家在區內租樓近兩年，透過放盤網物色葵芳區內約500萬元樓價放盤，隨本港銀行減息加上施政報告發表利好樓市消息後，即加快入市。

據悉，原業主於1998年以176.9萬元買入單位，一直作自住用途，持貨至今26年，是次轉手帳面獲利273.1萬元，單位期內升值1.54倍。