雅居樂陳卓林800萬沽涵碧別墅　一個原因致實蝕9成　呎價跌破萬元

雅居樂主席陳卓林所持有的畢架山義本道8至10號涵碧別墅，再錄大額蝕讓成交，涉及為高層三房戶，新近以800萬元沽出，呎價9,174元。持貨6年轉手帳面慘蝕1,336.4萬元，單位大幅貶值62.6%。



值得留意，6年前樓市仍處於上升周期，當時雅居樂在港各區開始收購舊樓地盤，上述單位當時透過公司名義買入，因此需要當時需要繳付高達樓價三成辣稅，而連同基本使費，料需實蝕逾1,977萬元或92%。



據資料顯示，是次成交為九龍塘義本道8至10號涵碧別墅高層4B室，實用面樍872平方呎，屬三房間隔，新近10月以800萬元連車位登記成交，呎價9,174元。

畢架山義本道8至10號涵碧別墅。（美聯圖片）

2018年逾7300萬掃入涵碧別墅四伙 擬收購整個屋苑

至於，單位原業主為雅居樂主席陳卓林於2018年7月，以駿朗發展有限公司（JOINT SMART DEVELOPMENT LIMITED）公司名義擲2,136.4萬元買入上址，持貨6年，現轉手帳面慘蝕1,336.4萬元，單位大幅貶值62.6%。不過由於陳卓林以公司名義入市，當時需支付樓價30%辣稅即逾640萬元。換言之，連同基本使費料需實蝕逾1,977萬元或92%。

公司名義入市啃30%辣招稅

資料顯示，陳卓林於2018年以7,335.3萬元買入涵碧別墅四伙單位，市場當時估計雅居樂正在收購畢架山義本道涵碧別墅整個屋苑，計劃重建項目。不過，陳卓林早於今年8月以約1,428萬元蝕沽出涵碧別墅中層1室及車位，持貨6年帳面慘蝕1,669.5萬元或54%。

雅居樂主席陳卓林。（團結香港基金圖片）

雅居樂2023年底價9.66億龍圃別墅

事實上，2023年7月份，位於附近、同由雅居樂收購的九龍塘義本道6號龍圃別墅，由雅居樂以底價9.66億元投得，成功統一業權。龍圃別墅鄰近豪宅屋苑畢架山一號，早於1967年落成，樓高5層，合共提供44個單位。

屋苑地盤面積21,640平方呎，若以地積比率約1.8倍重建，總樓面涉約38,952平方呎。以底價9.66億元計算，每呎樓面地價約24,800元。

雅居樂2023年7月份已完成收購九龍塘義本道6號龍圃別墅。

涵碧別墅、龍園及附近（google街景）