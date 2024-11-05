粉嶺中心兩房天台特色戶439萬沽　高市價2成、仍帳蝕76萬離場

市場交投增加，部分特色戶獲承接。粉嶺中心一伙天台特色戶新近以439萬元沽出，呎價12,027元，高於近期市價。不過原業主於5年前買入單位，帳面蝕讓76萬元離場，貶值約一成半。



中原地產粉嶺中心分行經理蔡堅濤表示，該單位為粉嶺中心L座高層特色戶，實用面積365平方呎，兩房間隔連天台。單位放盤後獲新買家洽詢。新買家為上車客，見單位交通便利，而且特色戶少有放盤，最終於近日議價以439萬元沽出，折合呎價12,027元。

高近期市價近2成

資料顯示，屋苑近期平均二手成交呎價為10,314元，即是次單位造價較近期市價高出約17%近2成，料價格反映了特色單位連天台的因素。

原業主於2019年以515萬元購入單位，持貨5年，帳面蝕讓76萬元，單位期內貶值14.8%。