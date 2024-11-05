尖沙咀相連戶700萬推拍　一梯兩伙即全層　送2個天台呎價唔使1萬

經濟市道疲弱，部分投資者將持有物業推出市場拍賣以套現資金。尖沙咀山林道富盛大廈最新有2伙相連特色單位連天台透過忠誠拍賣推出，分別開價700萬元及750萬元，呎價9,655至10,344元。



涉及的單位為尖沙咀山林道富盛大廈16樓33號室及35號室，屬相鄰單位，實用面積同為725平方呎，三房兩廁間隔，均連一個670平方呎的私家天台，單位景觀開揚，座向南。圖片可見，單位裝修企理，業主買入時曾斥過百萬元進行翻新。

據悉，原業主從事國際貿易，因生意上需要資金周轉，急於套現，最新分別開價700萬元及750萬元推出2伙單位拍賣，折合呎價9,655至10,344元。

↓↓富盛大廈16樓33號室↓↓

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↓↓富盛大廈16樓35號室↓↓

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一梯僅2伙、單位及天台均可打通為全層

代理指，大廈一梯只有2戶，買入是次2伙相連單位即等於買入全層，私隱度極高，兩伙單位也可打通成一個大單位，設計具彈性。而且2個單位本身各連1個私人天台，天台之間相隔的牆身亦可進行拆卸及打通。

每間市值租金25000元

單位目前為交吉狀態，如分開買入收租，每個單位市值租金約25,000元。另外，其中35號單位開價較另一伙高50萬元，因大門外有多一個空間直接通往天台，無需額外前往后樓梯，較為方便。

早年1216萬買入兩間

資料顯示，原業主於2007年以478萬元買入33號單位後，再於2012年以公司名義以738萬元購買相鄰的35號，合共斥資1,216萬元。按2伙單位最新開價計算，料原業主可獲利234萬元。