長情業主523.8萬沽青怡花園三房 呎價9576元 齊創今年三房新低
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，但無阻長情業主沽貨離場。青衣青怡花園有長情業主以523.8萬元沽三房，呎價9,576元。雖然是次成交價及呎價創屋苑三房今年新低，但仍帳面大賺近五球離場。
青怡花園三房523.8萬、呎價9576元 均創屋苑三房今年新低
利嘉閣地產分區董事陳志傑表示，是次成交為青衣青怡花園1座中層H室，實用面積約547平方呎，屬三房套房間隔，向西南，望樓景。
原業主於2個月前以600萬元叫價放盤，議價後以523.8萬元成交，呎價約9,576元，成交價及呎價均屬屋苑三房今年新低。至於，新買家為換樓客，因鍾情單位位處單邊，望開揚景決定入市。
持貨至今38年 單位升值近5球
據悉，原業主在1986年以約37.4萬元一手買入單位，持貨至今38年，是次轉手帳面獲利約486.4萬元，單位期內升值約13倍。
至於，該屋苑現有約33個單位放盤，最低入場費由約370萬元起。
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