收租客485萬買深井麗都花園三房 擁向南海景、呎價7千出頭｜多圖
撰文：李明珠
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移民盤造價低水，吸引投資者承接。深井麗都花園一伙三房套最新以485萬元沽出，呎價7,382元。原業主於1990年買入單位，帳面獲利393萬元，升幅逾4倍。
晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該單位為麗都花園五座G室，實用面積657平方呎，三房套間隔，坐向南，擁單邊海景。
據悉，新買家為外區投資者，見區內海景單位嚴重低水，決定拍板購入作收租投資。而是次單位亦滿足新買家喜愛向南海景樓的要求，最終洽購歷時兩天便以485萬元成交，折合呎價7,382元。
市值租金16500元
代理指，原業主因移民離港，所以願意低價賣出。按單位市值租金約16,500元計算，料租金回報達4厘。
原業主早於1990年以92萬元購入自住，持貨34年轉售，帳面獲利393萬，期内升值約4.3倍。
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