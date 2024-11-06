藍灣半島兩房669萬沽　業主買入9年僅賺20萬　扣成本平手走｜多圖

市場交投回升，不過大多以低價成交為主。小西灣藍灣半島錄本月首宗成交，一伙兩房單位以669萬元沽出，呎價14,387元。原業主早於9年前買入單位，帳面獲利21.5萬元，僅輕微升值3.3%，扣除買賣成本後接近平手離場。



世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該單位為藍灣半島8座中層F室，實用面積465平方呎，兩房間隔，眺望內園及山景。

單位最初以720萬元放盤，新買家心儀單位客飯廳分明，及享歐陸庭園景色。經過一星期與業主討價還價後，終以669萬元成交，累減51萬元，折合呎價14,387元。

↓↓藍灣半島8座中層F室↓↓

持貨9年幾乎平手離場

根據中銀網上銀行，單位估值為675萬元，即是次單位造價較估價略低6萬元或0.9%。

原業主於2015年5月以647.5萬元購入單位，持貨9年，帳面獲利21.5萬元，期間僅升值3.3%，若扣除稅務律師費等買樓成本後，幾乎等同平手離場。