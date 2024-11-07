觀塘宏基資本大廈頂樓1.56億沽　呎價6500元跌穿12年前一手價

商廈市場錄得一手大額成交。觀塘宏基資本大廈頂樓27及28樓最新連8個車位以1.56億元成交，呎價約6,500元，不但低於較項目2012年一手拆售時的水平，還創下該廈歷史新低。



市場消息指，涉及的物業為觀塘海濱道135號宏基資本大廈27及28樓全層，屬大廈頂樓，每層面積各約12,029平方呎，總建築面積約24,058平方呎。單位早前連8個車位及部分租約放售，最新獲新買家以1.56億元購入兩層，折合呎價約6,500元。

呎價創歷史新低、跌穿2012年一手價

資料顯示，宏基資本大廈於2012年起拆售單位，市傳當年首批推出11層單位後，全數迅速獲認購，而當中最低呎價亦要7,200元。其後項目持續推售，於2018年高位時呎價更達14,964元。可見是次沽出的兩層雖位處大廈最高的單位，呎價卻創大廈歷史新低，更較當年跌穿當年一手價約1成。

據悉，是次單位原由發展商宏基資本（2288）作總部自用至今。