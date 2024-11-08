磁帶大王陳秉志中環中心75樓6.46億沽　DBS兩個半月擲13.46億接貨

核心區寫字樓表現近年大幅插水，資深投資者「磁帶大王」陳秉志落實以6.46億元沽出手上持有的中環中心物業，涉及為75樓全層。新買家為該廈持有多層樓面的大業主星展銀行DBS。



而事實上，DBS早於今年9月已擲7億元買入陳秉志另一層位於66樓全層樓面，換言之DBS兩個半月內共擲約13.46億元買入陳秉志兩層中環中心全層。



成交呎價2.7萬 較7年前買入價3.3萬貶值逾18%

據資料顯示，由資深投資者「磁帶大王」陳秉志持有的中環中心75樓，新近獲該廈多層樓面的大業主星展銀行DBS以約6.46億元買入，呎價27,028元。據知，上述樓層面積約23,901平方呎，現時由中國聯合網絡、通訊香港股份有限公司租用，月租約146萬元，呎租約61元，租約期至2027年6月份。

翻查寫字樓成交紀錄，陳秉志2017年11月，夥拍多位投資者以402億元購入中環中心超過7成樓面，當時平均呎價約3.3萬元，而陳秉志則持有7層。

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星展銀行2個半月擲13.46億接陳秉志貨

換言之，是次陳秉志以約6.46億元轉手中環中心75樓全層，樓面呎價下跌5,972元或逾18%。

而事實上，新買家星展銀行DBS於今年9月已用7億元買入陳秉志持有中環中心66樓全層，平均呎價近2.6萬元，即於星展銀行DBS於兩個半月內共擲約13.46億元買入陳秉志兩層中環中心全層。

如連同本身持有的9層全層樓面，包括10樓、11樓、12樓、15樓、16樓、17樓、18樓、50樓及73樓計，即最新合共持有中環中心11層樓面。

中環皇后大道中99號中環中心。

陳秉志獲分7層中環中心 近4年不斷沽貨減持

翻查寫字樓成交紀錄，陳秉志早年夥多位投資者以402億元購入中環中心超過7成樓面，當中陳秉志持有7層。

不過陳秉志近年亦已開始沽售中環中心物業，其中早於2020年8月份，陳秉志持有的42樓「中轉樓層」的70%業權，以約4億元易手，新買家為持有該樓層30%業權的朱李月華，交易完成後，朱太持有42樓全部業權。是次成交呎價約2.7萬元。及後在2020年10月，陳秉志又以約9.8億元沽出中環中心48樓全層，面積25,695方呎，成交呎價約3.8萬元。

而在2021年7月則以約6.74億元沽出25樓全層，成交呎價約2.7萬元。至於在2023年12月陳秉志則以7.5億元沽出67樓全層，呎價約27,812元。此外，陳秉志持有的39樓則採用拆售形式沽貨。