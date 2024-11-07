投資者執蝕讓貨　706萬買南昌站匯璽一房　擁開揚城市夜景｜多圖

二手市場續以蝕讓成交為主，有投資者趁機入市執平貨。南昌站匯璽有一房獲投資者擲706萬元接貨。上手業主持貨逾7年，轉手帳面蝕讓132.21萬元離場。



南昌站匯璽一房706萬蝕沽

中原地產分行高級分行經理任展雄表示，是次成交為南昌站匯璽2B座高層F室，實用面積357平方呎，屬一房間隔，座向東面，望開揚市景及遠山景，單位於逾一年前以720萬元叫價放盤，最終累劈14萬元以706萬元沽出，呎價19,776元。

↓↓南昌站匯璽2B座高層F室↓↓

外望開揚城市夜景。（代理提供）

投資者入市 上手7年帳蝕逾132萬

至於，新買家為長線投資者，鍾情單位位處極高層及望遠山景，屬屋苑較優質的一房單位，組議價後見造價低於銀行估價20萬元，考慮兩天即決定入市投資用途。

據了解，原業主於2017年4月以838.21萬元入市上址，持貨逾7年，是次轉手帳面蝕讓132.21萬元，單位期內貶值15.8%。