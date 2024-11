尖沙咀Foot Locker旗艦店舊址交吉逾一年　市傳獲新租戶100萬洽租

美國連鎖運動服裝Foot Locker在2023年3月份進行全球大收縮,當時本港全線Foot Locker分店結業,當中包括月租約230萬元、位於尖沙咀裕華國際大廈的4層旗艦店。有市場消息透露,該巨型舖位近年一直以意向月租200萬元放盤,市傳近期獲新租戶積極洽租,該巨舖有望在短期內租出,有傳新租金水平為每月約100萬元,較意向價低一半。



上述巨舖為尖沙咀亞士厘道7號裕華國際大廈地下、1樓至3樓共4層巨舖,位於北京道及亞士厘道交界,建築面積共約26,836平方呎,原由美國連鎖運動服裝Foot Locker於2018年以每月230萬元租用。

2018年Foot Locker月租230萬 2023年結業遷出

女而在2023年6月底,該品牌落實結束香港業務,舖位隨即結業,當時該尖沙咀旗艦店門面更貼上道別字句,寫上「人生相遇,自是有時。送君千里,終須一別」,同時也寫上「We won’t say goodbye, We’ll just say ,Until We Meet Again」,向客戶說再見。

業主裕華國貨叫租200萬

Foot Locker部署遷出時,舖位的業主、專營國貨的裕華國貨希望把整個舖位維持出租予一個租戶,未有拆細出租的打算,整個舖位每月叫租約200萬元。而以最新市傳洽租水平約100萬元計算,較意向價低一半。

昔日業主自用、其後由思捷環球作旗艦店

值得留意,該巨舖過去多年一直作為大型品牌的旗艦店,如業主裕華國貨早年自行經營,及至2009年3月以每月約240萬元出租予思捷環球 (0330)作旗艦店,其後2015年至2018年高峰期租金更升至高達450萬元,直至2018年才再轉由Foot Locker租用。