新婚夫婦築愛巢　擲625萬買火炭銀禧花豪裝兩房　持貨11年升值39%

二手市場疲弱，但無阻新婚夫婦築愛巢，新近擲625萬元買火炭銀禧花兩房，呎價1.24萬元。上手業主持貨11年轉手賺約175萬元離場。



火炭銀禧花園兩房625萬沽

利嘉閣地產分行高級聯席董事洪振興表示，是次成交為火炭銀禧花園7座高層D室，實用面積約506平方呎，屬兩房間隔，座向東南，外望開揚全馬場景。原業主以660萬元叫價放盤，議價後以625萬元成交，呎價約12,352元。

新婚夫婦買豪裝單位築愛巢

至於，新買家為新婚夫婦，是次入市見單位可望馬場全景，兼附帶70萬元豪華裝潢，遂決定購入單位用作愛巢。

據悉，原業主於2013年以約450萬元買入單位，持貨至今11年，現轉手帳面獲利約175萬元，期內物業升值約39%。他補充，該屋苑現有約35個單位放盤，最低入場費由約510萬元起。

銀禧花園位於港鐵火炭站附近。（盧翊銘攝）