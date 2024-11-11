荔枝角街坊750萬買精裝兩房　碧海藍天業主持貨6年輸50萬

二手市場疲弱，荔枝角碧海藍天有精裝兩房要蝕沽，新近獲區內街坊以750萬元入市， 呎價15,091元。至於，上手業主持貨6年轉手，單位貶值6.35%。



碧海藍天兩房750萬沽

利嘉閣地產分行高級聯席董事李啟昌表示，是次成交為荔枝角碧海藍天1座中層G室，實用面積約497平方呎，屬兩房間隔，外望開揚景觀。原業主於2024年7月以開價800萬元，經議價後新近以750萬元沽出，呎價約15,091元。

↓↓荔枝角碧海藍天1座中層G室↓↓

荔枝角碧海藍天精裝兩房單位。

荔枝角碧海藍天。

單位室內裝修設計啱買家心意

至於，新買家為區內客，四出睇樓近一個月後，因鍾情單位座向東南方，間隔合用且室內裝修設計合符心意，遂決定洽購。參考同類成交單位為1座中層G室，實用面積相同，於2024年8月以720萬元沽出，反映同類單位造價較未有太大變化。

上手業主六年輸50萬

據悉，原業主在2018年以約800萬元買入單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓50萬元，單位期內貶值6.35%。李啟昌補充，該屋苑現有約60個單位放盤，最低入場費由約650萬元起。