轉租為買｜租客386萬買屯門大興花園兩房　上手持貨4年輸逾兩球

減息後吸引租客轉租為買，新近大興花園租客386萬買同屋苑兩房，呎價8,126元，低估價逾一成。上手業主持貨逾4年，帳面損手逾兩球離場。



租客「轉租為買」 386萬買大興花園兩房

中原地產分行高級分區營業經理鍾宏遠表示，是次成交為屯門大興花園2期5座高層E室，實用面積475平方呎，屬兩房間隔，單位最初以420萬元叫價放盤，單位累減34萬元或8%終以386萬元沽出，呎價8,126元。

屯門大興花園。

低估價逾一成沽

至於，新買家為同屋苑租客，見息口持續下降，供樓較租樓划算，加上現時樓價處於低位決定入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為430萬元，而恒生估價則為424萬元。即最新成交價較估價低8.9%至10.2%。

持貨逾4年損手逾兩球

據悉，原業主於2020年1月以600萬元買入，持貨至今逾4年，是次轉手帳蝕214萬元，單位期內貶值約36%。