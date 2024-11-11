鄧成波家族4年後再放售尖沙咀商廈　市值僅2億、較買入價狂貶4成

舖王鄧成波家族繼續沽貨。尖沙咀金巴利道80號全幢商廈最新推出市場放售，市值約2億元。物業曾於4年前叫價3.88億元放售，現較當時市值下跌近一半。據悉，物業由鄧成波家族於2018年以3.3億元買入，最新市值較買入價蝕讓約1.3億元或近4成。



仲量聯行表示，物業位處尖沙咀金巴利道80號，為一幢14層高的商業大廈，建築面積約19,923平方呎 ; 商舖部分約3,500平方呎，現時租予食肆 ; 1樓至12樓為持牌旅館，提供45間客房。物業將以現狀及連現有租約出售，市值約2億元。據悉，大廈曾於2020年叫價3.88億元放售，現市值較4年前下跌近一半。

鄧成波家族2018年3.3億買、叫價已蝕39%

仲量聯行資本市場部資深董事潘靜儀表示，買家購入後，可即享租金收入；更可改裝為學生宿舍，租金收入可看高一線。參考早前同區成交，一幢酒店獲以1.8億港元售出，呎價約7,300元。

資料顯示，大廈由鄧成波家族持有，其於2018年以3.3億元買入全幢，按最新市值計算，物業於6年間貶值1.3億元或39%。

已故舖王鄧成波。（香港01相片）