新葵興花園捧場客498萬入市　不惜追價18萬　終打動業主回港簽約

二手市場疲弱，有買家不惜追價入市。新葵興花園有原則兩房新近以498萬元沽出。據知，新買家為新葵興花園捧場客，不惜追價18萬元，終打動業主由中山回港簽約。



新葵興花園兩房498萬沽

中原地產分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵涌新葵興花園B座中層4室，實用面積約480平方呎，原則兩房間隔，外望城市景。據了解，原業主今年4月以600萬元叫價放盤，單位新近以498萬元沽出，呎價約10,375元。換言之，單位放盤7個月累劈102萬元或約17%沽出。

↓↓新葵興花園B座中層4室↓↓

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追價18萬 業主由中山回港簽約

至於，新買家為區內客，由於一直鍾情新葵興花園，買家見上址已交吉早於議息前已還價480萬元，但與業主520萬元底價仍有差距。及後新買家見港銀再減息後，於是追價18萬元至498萬元，最後業主被誠意打動，由中山回港簽約。

至於，原業主於1992年以146萬元購入單位，持貨至今約32年，是次轉手帳賺352萬元，單位期內升值約2.4倍。