新葵興花園捧場客498萬入市 不惜追價18萬 終打動業主回港簽約
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，有買家不惜追價入市。新葵興花園有原則兩房新近以498萬元沽出。據知，新買家為新葵興花園捧場客，不惜追價18萬元，終打動業主由中山回港簽約。
新葵興花園兩房498萬沽
中原地產分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵涌新葵興花園B座中層4室，實用面積約480平方呎，原則兩房間隔，外望城市景。據了解，原業主今年4月以600萬元叫價放盤，單位新近以498萬元沽出，呎價約10,375元。換言之，單位放盤7個月累劈102萬元或約17%沽出。
↓↓新葵興花園B座中層4室↓↓
+1
追價18萬 業主由中山回港簽約
至於，新買家為區內客，由於一直鍾情新葵興花園，買家見上址已交吉早於議息前已還價480萬元，但與業主520萬元底價仍有差距。及後新買家見港銀再減息後，於是追價18萬元至498萬元，最後業主被誠意打動，由中山回港簽約。
至於，原業主於1992年以146萬元購入單位，持貨至今約32年，是次轉手帳賺352萬元，單位期內升值約2.4倍。
半山21 BORRETT ROAD兩伙四房2.92億沽 長實：續善價而沽精明業主322萬短炒屯門新盤 早前平執特價貨尾 4個月速賺30萬！牛奶冰室老闆入市！擲3180萬買康樂園逾2500呎洋房 上手12年輸2%廖創興家族放售淺水灣道94號住宅地盤 市值高達12億