桃芝風球｜用家趕8號風球前入市　808萬買康城Ocean Marini兩房

熱帶風暴桃芝襲港，雖然天文台在昨晚（13日）11時10分改發8號風球，但無阻二手市場成交。有用家於昨晚改發8號風前，擲808萬元入市將軍澳日出康城Ocean Marini兩房單位，至於上手業主持貨4年半，單位貶值逾一成。



中原地產分行分區營業經理何文俊表示，是次成交為日出康城9期OCEAN MARINI 1B座中層B室，實用面積547平方呎，屬兩房間隔，另設儲物房，單位座向東南方，擁海景。

日出康城9期OCEAN MARINI 。

趕掛8號風球前入市

單位最初開價940萬元，最終劈價132萬元或14%，以808萬元沽出，呎價14,771元。至於，新買家因鍾情單位擁海景，議價後感十分吸引，考慮片刻決定趕於掛8號風球前入市自用。

持貨4年半貶值13%

據悉，原業主於2020年5月以933.6萬元一手買入，持貨4年半，是次轉手帳面蝕讓125.6萬元，單位期內貶值13%。何文俊補充，日出康城OCEAN MARINI本月至今暫錄約2宗成交，平均實用呎價14,521元。