烏溪沙銀主半新盤680萬半價推拍　原業主全屋重裝　5年貨跌價46%

銀主加快去貨速度，低價推出物業拍賣。烏溪沙半新盤雲海一伙三房單位最新開價680萬元推出拍賣，呎價11,371元。原業主於5年前以1,249.6萬元一手買入，其後淪為銀主盤，現開價較買入價低出約570萬元，帳面貶值46%，蝕讓接近一半。



忠誠拍賣表示，該單位為雲海1期2座6樓C室，實用面積598平方呎，三房間隔，座向東南，擁有少量海景。單位為銀主盤，最新開價680萬元推出拍賣，折合呎價11,371元。

代理指，單位為自住用途，原業主買入後曾花費大筆重新將全屋裝修，拆卸發展商附送的原裝。另外，洗手間亦罕設有一個小露台，通風及採光充足。

↓↓雲海1期2座6樓C室↓↓

3度抵押單位借款、今年無力償還破產離場

資料顯示，原業主買入單位後不久便向2間財務公司抵押借款，分別借貸790萬及228萬元，合共1,018萬元。該筆貸款於2022年6月還清後，同月再向另一間財務公司借款，最終於今年無力償還貸款並正式破產，單位淪為銀主盤。

5年間樓價貶值46%

原業主於2019年8月以1,249.6萬元一手買入單位，按最新開價計算，較5年前買入價低出約570萬元，樓價貶值46%接近一半。