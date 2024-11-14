烏溪沙銀主半新盤680萬半價推拍 原業主全屋重裝 5年貨跌價46%
撰文：李明珠
出版：更新：
銀主加快去貨速度，低價推出物業拍賣。烏溪沙半新盤雲海一伙三房單位最新開價680萬元推出拍賣，呎價11,371元。原業主於5年前以1,249.6萬元一手買入，其後淪為銀主盤，現開價較買入價低出約570萬元，帳面貶值46%，蝕讓接近一半。
忠誠拍賣表示，該單位為雲海1期2座6樓C室，實用面積598平方呎，三房間隔，座向東南，擁有少量海景。單位為銀主盤，最新開價680萬元推出拍賣，折合呎價11,371元。
代理指，單位為自住用途，原業主買入後曾花費大筆重新將全屋裝修，拆卸發展商附送的原裝。另外，洗手間亦罕設有一個小露台，通風及採光充足。
↓↓雲海1期2座6樓C室↓↓
3度抵押單位借款、今年無力償還破產離場
資料顯示，原業主買入單位後不久便向2間財務公司抵押借款，分別借貸790萬及228萬元，合共1,018萬元。該筆貸款於2022年6月還清後，同月再向另一間財務公司借款，最終於今年無力償還貸款並正式破產，單位淪為銀主盤。
5年間樓價貶值46%
原業主於2019年8月以1,249.6萬元一手買入單位，按最新開價計算，較5年前買入價低出約570萬元，樓價貶值46%接近一半。
尖沙咀相連戶700萬推拍 一梯兩伙即全層 送2個天台呎價唔使1萬Cafe店主經營不善擬賣舖離場 北角地舖蝕一半仍然流拍2萬蚊做業主？屯門良景邨靚裝一房筍價40萬推拍 呎價唔使2千元朗村屋連地皮611萬拍出 5組客「爭崩頭」搶高285萬 高開價9成梅窩「敘利亞風」天台戶撻訂貨149萬重沽 較去年底賣平8%｜多圖旺角後巷廁所39萬拍出 呎價1.5萬媲美私樓 10年間仲升值1.4倍凱施餅店全幢銀主爛樓推拍 丟空多年似廢墟 200萬可起死回生？4客爭西營盤翰林峰銀主貨、686萬拍出 低買入價4球、勁貶近四成