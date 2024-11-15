賣樓彈弓手！步入減息看好後市　維景灣畔兩房業主反價15萬沽

減息利好樓市交投，二手市場有業主主動反價沽售物業。將軍澳維景灣畔一伙兩房戶，業主原以650萬元放盤，減息後見樓市氣氛改善，反價至665萬元沽，賣貴約2.3%。



美聯物業分區營業經理陳國浩表示，上述單位為將軍澳維景灣畔1期3座中層H室，實用面積約516平方呎，屬兩房間隔，外望山景。單位於今年2月以710萬元放盤，其後減價至650萬元，近日獲買家洽詢。

對樓市有信心 當即加價出售

不過，原業主見香港銀行跟隨美國減息，對樓價走勢有信心，於是即刻反價至665萬元，升幅約2.3%或15萬元。但買家心儀單位景觀間隔，故追價入市，以665萬元承接單位，呎價約12,888元。

↓↓將軍澳維景灣畔1期3座中層H室↓↓

持貨約24年 帳賺逾4球

翻查資料，原業主於2000年4月以242.4萬元購入上述物業，持貨約24年，是次轉手帳面賺約422.6萬元，單位升值約1.7倍。