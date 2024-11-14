馬鞍山泓碧兩房633萬沽　放盤兩個月劈逾一成　上手5年蝕讓173萬

撰文：黃祐樺
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二手成交疲弱，馬鞍山泓碧有兩房單位以633萬元沽出。原業主持貨5年至今蝕讓173萬元，期內貶值逾兩成。

世紀21分行區域經理趙詠欣表示，是次成交為馬鞍山泓碧3座高層L室，實用面積483平方呎，屬兩房間隔，座向東南，可望開揚部份海景。單位於2個月前以720萬元叫價放盤，單位終劈價87萬元或12.1%，獲買家以633萬元接貨。

據了解，原業主於2019年4月以806萬元買入，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓173萬元，單位期內貶值21%。

馬鞍山泓碧。

今年暫錄9宗蝕讓　最「慘烈」勁蝕34%

連同今次成交計，泓碧今年1月至今，暫錄9宗蝕讓成交，帳面蝕幅由約2%至34%不等。其中，今年最「慘烈」一宗二手蝕讓成交為19座低層B室，實用面積271平方呎，於2019年577萬元購入，今年5月以380萬元沽出，帳面輸197萬元，貶值34%。

馬鞍山泓碧。
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