洪水橋滙都II上樓書　提供402伙　三房連天台535呎全盤最大

泛海國際（0129）旗下洪水橋新盤滙都II昨日（14）上載樓書，項目提供402個單位，涵蓋一房至三房，主打兩房戶型。項目部署將於短期內推出，關鍵日期為明年6月底。



滙都II共設2座，分別為第5座及第6座，樓高12層，標準樓層為第5座2樓至11樓，以及第6座的2至11樓，而地下及12樓則為連花園或天台的特色樓層。每層設有3部升降機。

項目合共提供402伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房戶型，實用面積介乎297至535平方呎，當中一房佔104伙，兩房戶佔276伙，三房佔22伙，設有連花園或天台特色單位。

最大單位535呎連天台、不設内置樓梯

當中最細單位為第6座地下B01室，實用面積297平方呎，一房間隔，連74平方呎花園。最大單位則為第6座12樓A03室，實用面積535平方呎，三房單位，連449平方呎天台。屋内不設内置樓梯通往天台，需透過樓層公用樓梯前往。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，項目部署將於短期內推出。而項目第一期滙都 I成交持續，至今已售出404伙，包括最新錄得一宗成交，單位為3座5樓B03室兩房戶，實用面積為433平方呎，以439.68 萬元成交，平均呎價為10,154元。