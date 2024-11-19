洪水橋滙都II首推81伙　均價10418元較一期平24%　入場費309.68萬

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都II今日（19日）公布首張價單。首批提供81伙，戶型涵蓋一房至三房，折實平均呎價10,418元，入場價309.68萬元起，呎價9,528元起。項目將於本週六（23日）以先到先得的抽籤形式公開發售。



參考滙都I 去年7月首批提供125伙，折實均價13,737元。即是次滙都II 折實均價10,418元，較16個月前賣平逾24%。



首批81伙 涵蓋一房至三房

首批推出81伙單位，戶型涵蓋一房至三房間隔，當中包括36伙一房，40伙兩房，5伙三房，實用面積由299至535平方呎。單位售價362.2萬至657.3萬元起，扣除最高14.5%折扣優惠後，折實價由309.68萬至561.99萬元，折實呎價9,528元至12,584元起。

入場費309.68萬起

入場單位為地下B02室，實用面積299平方呎，屬一房間隔，折實售價309.68萬元，呎價10,357元。另外，最低呎價單位為2樓A02室，實用面積443平方呎，屬兩房間隔，折實售價422.1萬元，折合呎價9,528元。

（李明珠攝）

泛海關堡林：開價直逼居屋價格水平 週六盡推首批81伙

泛海國際集團執行董事關堡林形容，是次開價為震撼低價，直逼居屋價格水平。而項目為私人屋苑，在設計及買賣上則沒有居屋的限制，屬優勢所在。他亦指，項目第二期其實具有加價空間，但因在市場上獲得許多客人垂青，所以目前希望維持低價以回饋買家，無意加價。

滙都II旁為過渡性房屋仁愛居、低層景觀或被阻

另被問到與一期相比是否有減價，關堡林續指，由於第一期及第二期坐向不同，所以不能直接比較。翻查資料，滙都II位於屋苑的東南方，前方為樓高4層的過渡性房屋仁愛居，因此預計滙都II的低層單位，景觀會被阻擋。

另外，項目將於本週六（23日）以先到先得的抽籤形式公開發售，盡推首張價單81伙。

泛海國際集團執行董事關堡林。

項目本週六本週六（23日）以先到先得的抽籤形式公開發售，盡推首張價81伙。

滙都 I 累沽410伙 套現21億

另外，項目同系滙都 I 開售至今累售410伙，套現21億元。佔可售單位95%。當中三房戶型已全數沽清。客源方面，9成買家為屯元天用家，1成為外區客。當中亦不乏居屋向隅客及公屋富戶垂青。

滙都I去年7月首批折實均價13737元 一房最平441萬

參考近年同區新盤首批開價，同系滙都I 於去年7月推盤，首批提供125伙，折實均價13,737元，一房入場價為440.9萬元。而#LYOS則於2021年10月推出，首批88伙，折實均價15,503元，入場開放式為345.8萬元。

滙都分兩期發展共1025伙

滙都位於洪安里1號，由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1025伙，其中滙都I涉及623伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為321至522平方呎，其中一房佔134伙、兩房佔348伙、三房佔36伙，另設有105伙特色單位。

整個項目由泛海國際於2020年底以每呎樓面補價約4,092元，即涉逾21.28億元完成補地價，屬該區近年來最大規模住宅發展。