藍籌屋苑也蝕讓　美孚新邨三房858萬沽　上手九年微蝕10萬離場

市區藍籌屋苑亦難逃蝕讓，美孚新邨一伙三房戶以858萬元沽出，原業主持貨9年轉手，惟帳面仍微蝕約10萬元離場。



三房套858萬沽 9年微蝕10萬離場

美聯物業分行首席區域營業董事張曉盈表示，是次成交為荔枝角美孚新邨四期百老匯街99號低層B室，實用面積約918平方呎，屬三房套間隔，新近以858萬元沽出，呎價約9,346元。據悉，買家鍾情屋苑周邊生活配套完善，單位價錢相宜，決定入市。

至於，原業主於2015年7月以約868萬元購入上述物業，持貨約9年，是次轉手帳面微蝕約10萬元，單位期內貶值約1.2%。

荔枝角美孚新邨。

9月有業主888萬沽三房 5年輸逾三成

事實上，近期美孚新邨已不斷錄得蝕讓個案，如今年9月美孚新邨錄一宗大蝕讓成交，當中一伙三房單位最新以888萬元沽出，呎價9,406元，原業主持貨5年轉手帳面貶值270萬元，蝕幅高達約30.4%。

荔枝角美孚新邨。