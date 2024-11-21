08年金融海嘯貨大賺！青衣灝景灣三房1195萬沽　業主賺近六球

美聯儲兩度減息，二手市場成交回暖。青衣灝景灣最新錄得獲利成交個案，一伙三房戶以1,195萬元沽出，原買家2008年金融海嘯期間買入，持貨16年單位升值近一倍。



利嘉閣地產分區董事彭錦添表示，上述成交單位為青衣灝景灣2期5座高層G室，實用面積約849平方呎，屬三房一套連士多房間隔，外望海景。

↓↓青衣灝景灣2期5座高層G室↓↓

成交呎價14075元

據悉，原業主本月以1,230萬元放售單位，近日減價至1,195萬元易手，呎價約14,075元。參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為2期6座低層G室，面積間隔相同，於今年九月以1,158萬元沽出，呎價13,640元。

彭錦添補充，該屋苑現有約80個單位放盤，最低入場費由約682萬元起。

持貨16年大賺587萬元

至於，原業主於2008年以約608萬元買入單位，持貨16年，現沽出帳面大幅獲利約587萬元，單位升值近97%。