全港最大動漫館半年即執笠　月租7球、交租要賣夠X萬隻積木｜燈神

本地零售市道差唔係今日的事，燈神平日鍾意周圍逛亦係人所共知。上次講完開心見到內地平價超市好特賣HotMaxx在民生區插旗開舖，本港主要街道吉舖亦有減少後，以為市況有所好轉。但近期又再有矚目執笠個案出現，今次係位於尖沙咀的日本動漫過江龍Anima Tokyo，近日就傳出將會在月中結業的消息，令到不少網民及動漫迷大感可惜。



一向大唔透、長唔大的燈神聽到呢間全港最大日本動漫體驗館話要結業，就當然即刻落現場，實地望下有冇平價玩具買啦，同時又向啲店員傾計了解下到底發生了什麼事。



呢間全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo位於尖沙咀廣東道30號新港中心，佔地8萬平方呎，樓高三層，基本上是一間集零售、娛樂及餐飲於一身購物中心。當中，地下為零售，專賣各種正版動漫商品，當中有不同的各種限量版收藏品、模型、海報、服裝、鎖匙扣、襟章、文具、生活家品及限定卡牌等等。

當燈神九秒九衝到去Anima Tokyo現場，就即刻問一問職員結業的消息是否屬實。不幸地，職員亦向燈神證實咗呢個消息，又話表示目前地下零售位置的最後營業係11月中，雖然無奈，但亦只能接受。

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課金買嘢僅「小貓三四隻」

既然落到去現場，又點可以空手而回呢。燈神見到現場進行冬季八折減價促銷，梗係即刻周圍望下有無平價玩具買啦，結果係現場行咗近20分鐘，發現現場不但人流稀疏，講到課金買嘢嘅更是「小貓三四隻」。

不少貨架空置 剩低貴價玩具賣唔出

同時，舖頭內亦有不少貨架已經空置，大部分玩具亦被一掃而空，未見再有補貨， 餘下的只剩一些貴價玩具，當包括價值6,000元至10,000元的變形金剛模型，同時又見到有大量紙皮箱，同時也有工人正在執貨清場。

雖然，燈神由中學時代開始就已經係變形金剛的粉絲，基本上每一套變形金剛電影都有捧場，但見到要買一隻模型都要過萬蚊，實在畀唔落手。最後行咗一圈，燈神都畀咗66元買咗一盒「鏈鋸人真紀真」的大頭積木，以表示對Anima Tokyo的最後支持。

二樓《幪面超人展》暫不受影響 傳明年初搬到全新地點

啱啱講到尖沙咀Anima Tokyo樓高三層，當中二樓為展覽空間，專是舉辦一系列動漫主題活動，過去曾舉辦過《鋼之鍊金術師》展、《名偵探柯南》展，以及目前舉辦緊的《幪面超人50週年紀念展》等。

職員又同燈神講，而家舉辦中的《幪面超人50週年紀念展》，暫時不受地舖結業影響，不過相關展期亦只是去到11月24日。不過，各位動漫迷亦唔洗太擔心，因為有消息指動漫展覽場地Incubase Arena將會在《幪面超人展》結束後，於2025年初搬到全新地點。

「日本美食橫町」食飯時間無人流

燈神Shopping完都已經6點鐘，望下隻錶又準備食飯，咁當然即時想到位於3樓、佔地3.3萬平方的大型復古日式餐飲廣場「日本美食橫町」啦。不過，上到去之後亦不見人流，現場更只有兩至三枱食客，場面極冷清。

「日本美食橫町」食飯時間無人流。（香港01攝）

開業半年即結業 傳月租700萬

而事實上，Anima Tokyo於今年4月先正開業，至今僅半年就傳出結業消息，咁快結業相信大家估計原因。

燈神聽聞Anima Tokyo佔地8萬平方呎，月租高達700萬元，面積之大難以想像竟然係主力售賣模型玩具。以過往經驗，這一類巨型舖位通常都係大型連鎖傢品才會租用，例如沙田IKEA佔地高達12萬平方呎，而元朗YOHO Mall百老匯新院線「My Cinema」，其實佔地都係5.5萬平方呎，即時核心區位置賣玩具所用到空間，竟然大過一間戲院，真係十分罕見。

加上尖沙咀廣東道向來都係零售黃金地段，租金屬天價級別，來消費的人士都係購買貴價奢侈品，試問要在廣東道賣玩具賣出一片天，難度可想而知。

「鏈鋸人真紀真」同款玩具網上售價僅59元，較廣東道Anima Tokyo平一成有多。

每月賣10.6萬隻積木先夠交租

以燈神在舖內所買到的「鏈鋸人真紀真」的大頭積木為例，價值66元，燈神為咗集齊一套，就上網搵有冇其他同款的大頭積木。結果燈神發現，同款玩具如果上網買只係賣緊59元，比起在舖頭再賣平7元，平咗足足一成有多。

如果以上述「鏈鋸人真紀真」大頭積木做例子，每月要賣出10.6萬個大頭積木先夠交租。雖然明白在實體店成本一定較網店多，畢竟燈油火蠟、人工都係錢，但做生意不能排除網店搶客搶生意，吸引一部分動漫迷幫襯。

貴租、競爭激烈成「壓死駱駝最後一根稻草」

另外，Anima Tokyo除了要面對貴租外，更加要對付位於旺角「現時點」、「信和中心」、「兆萬中心」 等老牌玩具聖地，相信這兩個原因都成為了「壓死駱駝的最後一根稻草」。

不過事實上，Anima Tokyo除了專賣動漫商品的地方，同時亦會舉辦不同動漫展覽以推廣日本文化。燈神希望今次Anima Tokyo可以快啲捲土重來，可以讓香港的動漫愛好者有一個相聚的地方。