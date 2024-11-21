外籍空姐為方便去機場 2.18萬租元朗Grand YOHO三房 回報2.8厘
撰文：黃祐樺
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租賃市場交投暢旺，有3名外籍空姐為往返機場十分方便，夾份以每月2.18萬元租用元朗Grand YOHO三房，成交呎租36.6元，租金回報約2.8厘。
中原地產區域營業經理王勤學表示，是次租賃成交為元朗Grand YOHO 2座中層C室，實用面積595平方呎，屬三房間隔。業主於今年11月以每月2.3萬元叫價放租，終累1,200元後，剛以月租2.18萬元租出，呎租36.6元。
3名外籍空姐睇樓後極速決定承租
至於，新租客為3名外籍空姐，因鍾情項目交通及生活配套完善，往返機場十分方便，亦有屯馬綫出市區，故睇樓後極速決定承租上址。
據了解，業主於2018年以953萬元一手買入，以是次租金計，回報約2.8厘。王勤學續指，Grand YOHO本月暫錄得8宗租賃成交，平均呎租約36.9元。另目有9個放租盤，入場費1.8萬元。
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