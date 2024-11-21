呢個屋邨逆市狂升2.5倍？一房綠表價250萬沽　業主3年大賺179萬走

樓市下跌，私人屋苑出現蝕讓潮，不過部分公屋罕有錄得大幅獲利個案。深水埗南昌邨一伙一房單位，最新以未補地價250萬元沽出，呎價5,695元。原業主於3年前以未補地價購入，帳面勁賺179萬元離場，大幅升值超過2.5倍。



美聯分行高級客戶經理吳冠衛表示，該單位為南昌邨昌逸樓高層19室，實用面積約439平方呎，一房間隔。單位原先於9月叫價315萬元放盤，近日獲綠表客洽詢。新買家為家庭客，心儀屋苑交通便利，方便小朋友上學，最終議價以250萬元承接單位，折合呎價約5,695元。

原住戶3年前低價向房署買入、勁賺2.5倍

代理透露，原業主為該公屋單位的原住戶，早年一直租住，直至3年前才經房署購買，所以買入價較市價低。

原業主於2021年以約71萬元購入單位，持貨約3年，是次轉手帳面獲利約179萬元，期内大幅升值超過2.5倍。

南昌邨於1989年入伙，設7座，提供1,898伙。（林穎嫺攝）

南昌邨一帶環境。（林穎嫺攝）