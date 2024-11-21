樓價慘蒸發！鰂魚涌居屋康山花園兩房552萬市價沽　6年蝕足3球

樓市下行，不少早年高價買入單位的業主蝕讓離場。鰂魚涌居屋新近錄得一宗蝕讓成交，康山花園一伙兩房戶以市價552萬元沽出。原業主2018年以863萬元買入單位，六年間單位貶值近4成。



美聯物業分行高級營業經理蔡玉峰表示，上述成交單位為鰂魚涌居屋康山花園6座低層A室，實用面積約484平方呎，屬兩房間隔。

議價28萬元 以552萬元市價成交

據悉，原業主於自由市場以580萬元放售，由於屋苑地理位置佳，鄰近英皇道及港鐵站，故獲用家垂青，議價28萬元後，以約552萬元市價承接單位，呎價約11,405元。 參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為5座11樓D室，面積間隔相同，於本月初以550萬元成交，呎價11,364元。

新買家議價28萬元後，以約552萬元市價承接鰂魚涌居屋康山花園單位，呎價約11,405元。（資料圖片）

2018年高價買入 六年帳蝕逾3球

至於，原業主於2018年9月以約863萬元購入上址，是次轉手帳蝕約311萬元，單位貶值約36%。