曼克頓山三房1800萬急沽 業主買入8個月就甩手 明賺實蝕34萬
撰文：李明珠
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市場再錄短線買賣個案，惟部分業主在扣除成本後需實蝕離場。荔枝角曼克頓山一伙三房單位最新以1,800萬元沽出，呎價15,986元。原業主於今年3月入市，持貨8個月，帳面雖然獲利32萬，但扣除稅務等成本後，料需實蝕逾34萬元。
中原地產分行區域營業經理林家傑表示，該單位為曼克頓山5座低層B室，實用面積1,126平方呎，三房套房間隔，另設工人套房，單位座向東南方，望市景。單位早前推出市場放售後，最新成功以1,800萬元沽出，折合呎價15,986元。
8個月前入市、扣除使費實蝕34萬離場
根據中銀網上估價顯示，單位估值為1,690萬元，即單位是次成交價較估價高出110萬元或6%。
原業主於今年3月才以1,768萬元購入單位，持貨短短8個月，現沽出單位帳面獲利32萬元，單位升值僅1.8%。若連同稅務等使費計算，料原業主至少需蝕34萬元離場，屬明賺實蝕個案。
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