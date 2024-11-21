曼克頓山三房1800萬急沽　業主買入8個月就甩手　明賺實蝕34萬

市場再錄短線買賣個案，惟部分業主在扣除成本後需實蝕離場。荔枝角曼克頓山一伙三房單位最新以1,800萬元沽出，呎價15,986元。原業主於今年3月入市，持貨8個月，帳面雖然獲利32萬，但扣除稅務等成本後，料需實蝕逾34萬元。



中原地產分行區域營業經理林家傑表示，該單位為曼克頓山5座低層B室，實用面積1,126平方呎，三房套房間隔，另設工人套房，單位座向東南方，望市景。單位早前推出市場放售後，最新成功以1,800萬元沽出，折合呎價15,986元。

8個月前入市、扣除使費實蝕34萬離場

根據中銀網上估價顯示，單位估值為1,690萬元，即單位是次成交價較估價高出110萬元或6%。

原業主於今年3月才以1,768萬元購入單位，持貨短短8個月，現沽出單位帳面獲利32萬元，單位升值僅1.8%。若連同稅務等使費計算，料原業主至少需蝕34萬元離場，屬明賺實蝕個案。

荔枝角曼克頓山。（資料圖片）