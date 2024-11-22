丈夫1314萬買紅磡海逸豪園贈愛妻　呎價1.5萬　期盼天長地久

市場交投增加，買家加快入市步伐。紅磡海逸豪園一伙三房單位，新近以1,314萬元沽出，呎價15,138元。



中原地產分區營業經理袁顯岸表示， 該單位為海逸豪園6座中層H室，實用面積868平方呎，採三房套房間隔，另設工人房，單位座向西南方，望翠綠公園景。

單位推出放盤後獲同區換樓客洽購。新買家為年輕夫婦，丈夫期間與業主進行議價，最終以「天長地久」意頭價1,314萬元承接單位，並決定送贈愛妻，折合呎價15,138元，符合近期市價成交。

「天長地久」意頭價1314萬、買樓贈愛妻

代理指，屋苑上月全月錄得12宗交投，而本月至今暫已錄得11宗成交，可見交投加快，平均呎價則徘徊於15,461元，與是次單位成交呎價相若。

原業主於2004年3月以498萬元買入單位，持貨已20年，見買家誠意十足，才願意割愛沽貨，是次轉手帳面獲利816萬元離場，單位期内升值1.6倍。

紅磡海逸豪園。（陳蕾蕾攝）