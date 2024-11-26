元朗溱柏三房600萬易手 業主持貨10年仍要蝕 呎價不足8千創新低
撰文：李明珠
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市場持續錄得蝕讓，部分單位更創新低。元朗溱柏一伙三房單位最新以600萬元沽出，呎價約7,634元，創屋苑歷史新低。原業主早於10年前一手買入，帳面仍需蝕讓34.7萬元離場，單位貶值逾5%。
利嘉閣地產客戶主任陸裕東表示，該單位為溱柏3座中層A室，實用面積約786平方呎，屬三房連工人套房間隔，向南，外望開揚景觀。
據悉，新買家為同屋苑業主，見樓價有所回落，計劃由兩房升級至三房戶，最終決定「先買後賣」，以600萬元購入上址作換樓之用，折合呎價約7,634元。資料顯示，是次單位呎價破屋苑歷來新低紀錄。
↓↓溱柏3座中層A室↓↓
呎價創新低、10年前一手買入仍蝕35萬
另外，參考屋苑對上一宗同類成交，位處同座高層的A室單位，面積間隔相同，於本月中以650萬元沽出，呎價8,270元，即是次單位造價較近期同類低出約8.3%。
原業主早於2014年以約634.7萬元一手買入單位，持貨10年轉手，帳面仍需蝕讓34.7萬元，單位期内貶值約5.5%。
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