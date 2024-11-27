黃大仙「鑽石則」納米盤230萬新低價沽　業主放盤6年、終勁蝕4成

蝕讓潮持續，納米盤首當其衝。黃大仙鑽嶺一伙開放式單位最新以230萬元沽出，呎價11,616元，創屋苑歷史新低。原業主於9年前一手買入，帳面虧損131萬元，大幅貶值近4成。



富誠地產助理分行經理馮嘉言表示，該單位為鑽嶺中高層E室，實用面積198平方呎，開放式間隔，外望開揚樓景，內籠企理。圖片可見，單位設有工作平台及露台，客廳區域以鑽石型為開則。

放盤6年 終230萬沽

據悉，原業主早於2018年放盤，當時叫價399萬元，惟一直未獲承接。直至早前租客搬出後，業主才積極放盤，下調叫價至320萬元。終放盤6年後近日議價以至230萬元沽出，大減169萬元或逾四成，折合呎價11,616元。

↓↓鑽嶺中高層E室↓↓

單位實用面積198平方呎。

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創歷史新低、樓價9年貶值4成

資料顯示，是次單位成交造價及呎價均創屋苑歷史新低，近年亦沒有同類單位二手成交。

原業主於2015年以361萬元一手向發展商購入，持貨9年，是次轉手帳面虧損131萬元，單位期内大幅貶值36%，接近4成。