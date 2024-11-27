中港商人睇中一點　2.1萬租The YOHO Hub II 兩房　租金回報約3厘

住宅租務市場暢旺，有中港商人睇中元朗The YOHO Hub II 位置鄰近關口，可方便往返內地工作，擲2.1萬元租元朗新盤The YOHO Hub II 兩房，呎租42.9元，業主租金回報料約3厘。



中港商人2.1萬租兩房

中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次租賃成交為元朗The YOHO Hub II 8座高層K室，實用面積490平方呎，屬兩房連儲物房間隔，望深圳后海灣一帶。業主最初以2.2萬元叫價放盤，新近以2.1萬元租出，實用呎租42.9元。

元朗The YOHO Hub II 。

睇中YOHO Hub近關口

至於，新租客為中港商人，因鍾情YOHO Hub位置鄰近關口，方便往返內地工作，加上屋苑入伙不久設施簇新齊全，睇樓後即決定承租。

據悉，業主於今年中以842.38萬元一手買入，最近決定將單位放租，料租金回報約3厘。王勤學續指The YOHO Hub本月暫錄得11宗租賃成交， 平均呎租約42元。