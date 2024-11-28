區內客一炮過繳15.6萬租元朗豐裕軒　業主06年買入　回報達7.6厘

樓市租務市場熾熱，元朗豐裕軒一伙兩房戶獲區內租客以13,000元承租，並一次過繳付全年共15.6萬元租金。原業主於2006年以204.5萬元買入單位，租金回報高達7.6厘。



利嘉閣地產分區經理朱子華表示，上述租賃單位為元朗豐裕軒高層C室，單位實用面積約377平方呎，原則為兩房間隔，外望開揚市景。

↓↓元朗豐裕軒高層C室↓↓

一次過繳付全年租金15.6萬元

據悉，新租客為區內客，心儀單位附靚裝修，全屋傢俬電器齊備，可即租即住，遂與業主洽租。最終以每月13,000元承租，呎租約34.5元，並一次過繳付全年租金共約15.6萬元。

18年前買入 租金回報約7.6厘

至於，原業主於2006年以約204.5萬元一手買入單位，現租金回報約7.6厘。他補充，該屋苑本月暫錄約2宗租賃成交；現僅餘1個單位放盤，月租入場費由約13,000元起。