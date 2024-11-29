東立赤柱SOLACE洋房曝光　現代奢華風　落地玻璃門令室內外成一體

東立地產旗下港島南區赤柱村道52及54號洋房項目SOLACE，開放52號獨立洋房The Manor予傳媒參觀。該洋房有專屬閘門，落閘後變為獨立屋成獨立地段，設計上採現代奢華風格，室內外相互貫通、形成一體，造就寬敞的起居大廳和飯廳。



The Manor全屋連裝修傢俬，實用面積2,754平方呎，屬四房四套間隔，連1593平方呎花園，808平方呎天台以及269平方呎停車場。當中，項目一樓設有主人睡房、家庭房及衣帽間，二樓則為三間睡房。

採現代奢華風格

設計方面，The Manor採用全無陣（橫梁）建築設計，採現代奢華風格，以木和石為元素，利用原生天然材料築構而成空間。傢俬採寶石色調，更設一系列園林景觀。屋內窗戶的朝向經過思量，採納自然光之餘，同時能保護住戶的隱私，確保外部人士無法窺視屋內情況。

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室內外相互貫通

值得留意的是，項目室內外相互貫通，打開落地玻璃門，大廳可延伸至戶外空間，室內外形成一體，造就寬敞的起居大廳和飯廳，增加空間的流動性。另外，項目室內外統一使用意大利岩板，天台花園採日式庭院飛石及木質地台，並種植綠植。

主人套房設私人露台 全港首次引入歐洲新型家電

The Manor合共四間睡房。當中主人套房擁有私人露台，以及專屬男女主人的衣櫥，另有獨立房間可依個人喜好改建為書房或運動室。主人套房更設雙洗手盆及頭頂花灑淋浴系統，並有可俯瞰露台風景的獨立式浴缸。

家居設備方面，該洋房室內外雙廚房設計，均使用新科技防污岩板檯面，更全港首次引入歐洲的新型家電。

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全盤6幢獨立洋房 樓高3層

SOLACE已屆現樓，提供6幢樓高3層洋房，實用面積2,496至2,783平方呎，屬四房間隔，所有洋房附裝修，當中3伙連傢俬出售。最新成交個案為54A號洋房，於今年二月初售予百老匯家族，實用面積2,787平方呎，成交價1.75億元，呎價62,792元。