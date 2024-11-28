赤柱洋房SOLACE下半年起招標　東立陳玉成：價錢不會太進取

東立地產旗下港島南區赤柱村道52及54號洋房項目SOLACE已屆現樓，今日（28日）公布項目最新銷售部署，發展商表示，項目餘下5幢洋房，將於下半年開始招標出售，但價錢不會太進取。



東立地產地產部總監陳玉成表示，赤柱SOLACE早前以1.75億售一伙54A號洋房予百老滙電器家族，實用面積2,787平方呎，呎價約62,792元。項目現餘下5伙洋房待售，計劃將於下半年以招標形式出售。由於今年樓市利好消息頻現，單位可能因應市況有加價空間，但價錢不會太進取。

東立地產地產部總監陳玉成。

明年推油麻地德昌里項目、提供80至100伙

對於集團未來的部署，陳玉成透露集團計劃於明年第1、2季推出細價樓，當中油麻地德昌里項目將進行軟銷，提供約80至100伙，主要為一房或以上戶型，標準戶面積約接近300呎。預料項目將於2026年第3季正式推售，2027年年底落成，總投資額約6億元。

東立陳玉成表示，樓價全年看跌4至5%、升幅將集中豪宅市場。

樓價全年看跌4至5%、升幅將集中豪宅市場

樓市走勢方面，陳玉成指CCL指數已經見底，在各種利好消息下，今年底樓價將少量回升，惟全年仍看跌4至5%，直至明年方迎來明顯升幅。加上由於豪宅和超級豪宅供應量偏少，故料明年樓價升幅將集中於豪宅和超級豪宅市場。

全盤6幢獨立洋房 樓高3層

SOLACE已屆現樓，提供6幢樓高3層洋房，實用面積2,496至2,783平方呎，屬四房間隔，所有洋房附裝修，當中3伙連傢俬出售。