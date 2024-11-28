準新人托父母幫忙睇樓揀盤　經翻睇擲465萬買荃錦中心兩房築愛巢

二手市場疲弱，有準新人趁機買樓築愛巢，不過由於該名準新人工作繁忙，於是托父母幫忙睇樓揀盤，終再經自己翻睇後，決定擲465萬元買荃錦中心兩房。



中原地產高級分區營業經理徐偉業表示是次成交為荃灣荃錦中心2座高層G室，實用面積324平方呎，屬兩房間隔，望山景，有企理裝修。原業主於上月以480萬元開價放盤，終減價15萬元以465萬元沽出，呎價14,352元。

由父母幫忙睇樓揀盤

至於，新買家為同區上車客，買樓準備結婚，由於工作繁忙，由父母幫忙睇樓揀盤，睇樓一個月，因鍾情上址高層開揚，又附帶裝修，加上屋苑鄰近鐵路站交通方便，待父母看中單位後，買家日前特意提早下班及前往睇樓，結果一睇即中決定入市。

至於，原業主於2014年9月以420萬元買入單位，持貨至今10年，是次轉手帳面獲利45萬元，單位期內升值11%。