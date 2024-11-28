20萬月租淺水灣道獨立洋房 設1500呎真草花園 呎租80元
撰文：李明珠
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豪宅租務暢旺，部分超級豪宅錄得大額租務成交。淺水灣道32號一伙獨立洋房最新以月租約20萬元租出，連3個車位，呎租約80元。
美聯物業豪宅助理區域經理楊家俊表示，上述單位為淺水灣道32號一伙獨立洋房，實用面積約為2,490平方呎，四房間隔，設有1,500平方呎真草皮花園。
圖片可見，單位空間偌大，景觀開揚擁海景。單位最新獲豪宅租客垂青，以月租約20萬元連3個車位承租，折合呎租約為80元。
位處淺水灣頭段、景觀優良
代理指，屋苑由7座洋房組成，私隱度高，市場上極少放盤。加上單位位處淺水灣頭段，景觀優良，因此獲豪宅客青睞。
由於業主早於1991年已持有單位，惟未能知悉當年買入價，不過料租金回報豐厚。
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