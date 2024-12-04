宏基資本1.64億出售觀塘甲廈總部物業 德國寶承接
撰文：李煥好
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香港商業物業氣氛低迷，甲廈租金及售價隨之下行，有用家趁低吸納。宏基資本（2288）發布公告，於本月3日與德國寶（香港）有限公司簽訂臨時買賣協議，以約1.635億元轉手觀塘甲級寫字樓宏基資本大廈的總部。
上述總部物業涉及觀塘甲廈宏基資本大廈27及28樓，設8個車位，物業建築面積合共24,048平方呎，成交呎價約6,800元。有關買賣將於2025年4月30日完成。
售價較初步估值折讓低3.35%至4.15%
宏基資本表示，該等物業有關部分尚未獲充分佔用及利用，並在維護及管理該部分產生相關費用。加上，臨時協議的售價較該物業於今年9月30日的初步估值折讓約3.35%至約4.15%，合理反映市場在現行物業市況及氣氛下對該等物業價值的評估，故該等出售事項為集團變現其對該等物業的投資的良好機會，並將物色及遷至其他合適地點，作為其總部及主要營業地點。
上一財政年度蝕逾30至40萬元
公告最新顯示，宏基資本大廈27樓建築面積約3,688平方呎的部分物業、及28樓建築面積約6,875平方呎的部分物業持作自用，P9號停車位及總建築面積約3,146平方呎的28樓若干其他部分已出租，而餘下部分為空置。
該兩項物業於今年3月31日止財政年度，分別錄得除稅後淨虧損46.69萬元及31.42萬元。
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