厭倦每年搬屋　區内客580萬「轉租為買」元朗YOHO Midtown兩房

臨近年底，不少業主加大減價力度求沽貨。元朗YOHO Midtown錄得12月首宗成交，一伙兩房單位最新以580萬元沽出，呎價13,093元。原業主於2010年買入，帳面獲利291.5萬元，單位升值1倍。



中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，該單位為2座高層G室，實用面積443平方呎，兩房間隔。據悉，原業主打算移民，於9月叫價700萬元放盤，其後到上月主動下調叫價至638萬元後，近日獲新買家洽購。經議價後，單位最終以580萬元沽出，折合呎價13,093元。

新買家厭倦每年搬屋、決定轉租為買

代理透露，新買家為區內租客，因為覺得每年搬屋很煩厭，加上租金高企，見樓價已大幅回落，認為按揭供款與租金相差不大，遂決定轉租為買。

原業主則於2010年2月以288.5萬元買入單位，持貨14年，帳面獲利291.5萬元，單位期内升值1倍。