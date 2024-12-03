投資者睇中短炒潛力 400萬沽青衣美景花園 半年賺30萬走｜多圖
撰文：李明珠
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市況好轉，市場再錄短炒獲利個案。青衣美景花園一伙兩房單位最新以400萬元沽出，呎價9,975元。原業主為投資者，今年6月買入單位後轉手，持貨半年帳賺30萬元離場，賺幅近1成。
美聯物業分行助理聯席董事許奕俊表示，該單位為美景花園9座高層E室，實用面積約401平方呎，屬兩房間隔。
原業主為區内投資者，今年6月睇中單位有短炒潛力，收樓後不久即叫價430萬元放盤。近日獲新買家洽購，新買家為同區上車客，鍾情單位屬於高層，而且銀行估凸價，故議價以400萬元承接，折合呎價約9,975元。
↓↓美景花園9座高層E室↓↓
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持貨半年獲利30萬
根據恆生網上物業估價顯示，單位估值為423萬元，即銀行估價較單位成交價高出23萬元或6%。
原業主於今年6月以370萬元購入單位，持貨僅半年，是次轉手帳面獲利30萬元，單位期間升值8%。
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