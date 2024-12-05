東涌昇薈連環3宗成交　高層3房園景戶1228萬沽　9年間升值25%

樓市利好消息頻現，不少買家加快入市步伐。東涌昇薈新近錄得兩宗大幅獲利成交，當中包括一伙三房套連儲物房戶，減價32萬元以1,228萬元沽出，實用面積1,159平方呎，呎價10,595元，原業主9年間大賺逾兩球。



中原地產分行經理陳賢欣表示，上述成交單位為東涌昇薈9座高層A室，實用面積1,159平方呎，屬三房套房連儲物房間隔，享寧靜內園景。故吸引換樓客承接，議價後單位由1,260萬元減至1,228萬元成交，減價32萬元或約2.5%，呎價10,595元。

而原業主於2015年以983.66萬元一手購入單位，持貨9年，帳面大幅獲利244.34萬元，期間單位升值約25%。

東涌昇薈9座高層A室，實用面積1,159平方呎，原業主9年帳賺244.34萬元。（林嘉淇攝）

12月首3天東涌昇薈連環3宗成交

她續指，另一宗獲利成交為東涌昇薈2座低層E室，實用面積1,035平方呎，屬三房套房連儲物套房間隔，享花園景，以1,138萬元沽出，實用呎價10,995元。原業主於2014年11月以792萬元一手購入單位，持貨10年，帳面獲利346萬元，升值約44%。

陳賢欣補充，踏入年底不少買家加快入市腳步，12月首3天東涌昇薈最新錄3宗成交，追貼上月全月的4宗成交。