馮祥記太子砵蘭街銀主地舖放售　市值7800萬　火鍋店每月22萬承租

老牌建築商馮祥記集團於今年宣佈清盤，旗下物業淪為銀主盤。當中太子砵蘭街耀中大廈一間地舖最新獲接管人以招標形式放售，市場估值為7,800萬元，呎價約40,185元。據悉，馮祥記或相關人士早於1990年購入舖位，現市值較34年前買入價高出超過8倍。



第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，上述舖位為太子砵蘭街368、368A及368B號耀中大廈地下，舖位擁有45呎寬的門面及高樓底，門面突出，實用面積約1,941平方呎。舖位最新連租約以招標形式放售，銀行估值約7,800萬元，按估值計算呎價約40,185元。

火鍋店每月22萬承租、租約至2030年

温武忠補充，店鋪現租客人氣火鍋店，擁有穩定的顧客群，租約至2027年，月租平均為 22萬元，另加3年生約至2030年，可為買家提供長遠穩定租金收入。按估值計算，買家可享3.4厘租金回報。

資料顯示，馮祥記或相關人士早於1990年以855萬元購入，現市值較34年前買入價高出8.1倍。