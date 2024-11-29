何文田太子道西233號招標連沽6伙　套現1.65億　平均每伙逾2760萬

豪宅市場承接力不俗。新地（0016）及會德豐合作發展的現樓何文田太子道西233號，最新以招標形式連沽6伙單位，套現逾1.65億元。單位均為四房雙套戶型，成交價由2,405萬至2,946.9萬元，呎價介乎23,147元至28,390元。



項目最新於單日招標沽出6伙單位，合共套現逾1.65億元。售出的單位全屬向加多利山景的四房雙套戶型，實用面積分別為1,038及1,039平方呎，單位成交價由2,405萬至2,946.9萬元，折實呎價介乎23,147元至28,390元。

發展商表示，項目自推出以來巿場反應熱烈，持續收到標書，集團正審視相關標書，料將續有成交。