豪宅租務市場投資客看俏　貝沙灣三房連約2150萬沽　07年貨升4成

樓價回穩，豪宅市場有投資客趁機入市。薄扶林貝沙灣錄得投資客入市個案，一伙三房套連車位海景戶最新以2,150萬元連租約成交，呎價約20,894元。單位17年間升值約39%。



美聯物業分行助理營業董事姜玉清表示，上述成交單位為貝沙灣6期5座低層C室，實用面積約1,029平方呎，屬三房套連士多房間隔，並連1個車位，外望海景。據悉，原業主最初連租約放售，由於叫價合理，故獲長線收租投資客垂青，並以2,150萬元承接，折合呎價約20,894元。

↓↓ 貝沙灣6期5座低層C室景觀↓↓

2007年貨升值約39%

參考屋苑最新一宗同類型租務成交，涉及的單位為6期2座中層C室，面積間隔相同，於今年7月以每月5.1萬元出租，呎租50元。換言之若按同類單位市值租金計算，料可獲約3厘租金回報。

原業主於2007年以約1,542.4萬元購入上述物業，是次轉手帳賺約607.6萬元，單位升值約39%。