投資者譚伯榮4380萬沽掃管笏星堤洋房　持貨12年帳蝕逾2200萬

資深投資者譚伯榮近期頻頻沽貨減磅。譚伯榮在11月底，以4,380萬元沽出屯門掃管笏星堤一幢洋房，較2012年買入價帳面蝕讓逾2,224萬元，蝕幅高達約33.7%。



上述洋房為屯門掃管笏星堤洋房，實用面積3,367平方呎，為四房間隔，最新成交價4,380萬元，成交呎價約13,009元。

翻查資料，譚伯榮在2012年2月透過永海集團 (WIN PACIFIC HOLDINGS LTD)以6,800萬元買入上述洋房，不過在同年5月份，調整成交價為6,604.16萬元，即是次易手帳面蝕逾2,224萬元，蝕幅高達約33.7%。

屯門掃管笏星堤。

事實上，譚伯榮近期不時沽貨，如在今年9月以1.9億元沽出貝沙灣南灣頂層複式連天台戶，實用面積4,549平方呎，五房間隔，連同3個車位沽出，呎價約41,767元。此外，譚伯榮於2023年10月亦以近1.3億元沽出貝沙灣4期南灣一伙逾3,000平方呎的5房特色單位，當時持貨19年，帳面勁賺約8,918萬元。

不過，譚伯榮亦有不少損手離場個案，當中包括於2022年底至2023年中的半年間蝕賣三伙北角柏傲山單位，料合共帳面蝕讓588.5萬元離場。