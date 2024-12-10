堅尼地城兩房特色戶720萬沽　一個天台值200萬？買入4年貶值一成

二手交投持續，市區特色戶獲承接。堅尼地城益豐花園一伙天台特色戶，最新以720萬元沽出，呎價17,778元，高市價近4成。惟原業主於4年前買入，帳面蝕讓80萬元，單位貶值1成。



美聯物業高級分區營業經理陳凱廸表示，該單位為益豐花園A座高層D室，實用面積405平方呎，兩房間隔連天台。原業主最初叫價730萬元放盤，由於單位屬罕有的特色戶型，故獲用家垂青，雙方議價後以720萬元成交，折合呎價17,778元。

↓↓益豐花園A座高層D室↓↓

天台。（美聯放盤圖片）

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多一個天台、造價貴多4成

資料顯示，同樣位處A座的一伙低層D室標準戶，面積間隔相同，於上月以510萬元沽出，呎價12,593元。即是次單位只較同類標準戶多出一個天台，但造價已高出近200萬元，相差約39%。

原業主於2020年1月以約800萬元購入單位，持貨4年，是次轉手帳面蝕讓約80萬元，單位期内貶值10%。