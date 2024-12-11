凱旋門皇宮屋4.05億沽　較3年前叫價勁劈7成　內地客公司名義接貨

由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有的九龍站凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅連車位，早前淪為銀主盤，最終以4.05億元沽出，較2021年叫價13億元，3年勁劈8.95億元或68.8%。至於，新買家為內地客，以公司名義入市。



資料顯示，上述「頂層天際屋」涉及為朝日閣頂層全層A室、B室及C室，以及79樓C室及D室，實用面積介乎972至4,263平方呎，合共面積多達8,253平方呎。最新朝日閣頂層全層A室連6個車位以3.05億元沽出，至於B室及C室則以2,500萬元沽出。而79樓C室及D室亦各以2,500萬元沽出。

↓凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅↓

（代理相片）

凱旋門朝日閣頂層A室天際屋，早前採用中國古代宮廷設計風格，色調更以黃色、金色作為主調。（資料相片）

新買家為內地客 以公司名義入市

翻查資料，朝日閣頂層全層A室連6個車位以3.05億元沽出，其新買家以「星楷有限公司」名義入市，其公司董事姓周，英文名以普通話拼音，另護照簽發國家為中國，料為內地背景人士。

而今次新買家以4.05億元買入上述5伙單位，平均呎價為49,073元，較2021年叫價13億元，意向呎價15.75萬元，大跌68.8%。

↓頂層天際屋昔日採用古代宮廷設計風格↓

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許智明2007及2011共擲逾2.71億買5伙

至於，許智明及相關人士於上述朝日閣頂層全層A室、B室及C室，於2007年購入，當時買入價分別為1.84億、1,623萬及1,528萬元。而79樓C室及D室買入價則於2011年購入，當年買入價為2,680萬及2,200萬元。合共上述5個單位的購入價共逾2.71億元。

惟上述一籃子豪宅終淪為銀主盤，銀主劈價至5億元求售。如以是次成交價4.05億元計，該批物業升值約1.34億元或49%。

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天際屋天際泳池。（資料相片）